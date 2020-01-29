Köftenin patates, domates, biber ve salçayla eşsiz uyumunu bir arada buluşturmak istiyorsanız İzmir köfte tarifi tam size göre olacaktır. Eğer İzmir köfte tarifi arıyor yada İzmir köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "İzmir köfte tarifi, İzmir köfte nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi malzemeleri

- 4 adet patates

- 4 adet yeşil biber

- 2 adet domates

İzmir köfte kızartmak için:

- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

İzmir köftesi için:

- 500 gram orta yağlı kıyma

- 1 adet rendelenmiş kuru soğan

- 3 yemek kaşığı galeta unu

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

İzmir köfte sosu için:

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet rendelenmiş domates

- 2 su bardağı sıcak su

- 1/2 çay kaşığı tuz

İzmir köfte yapılışı

Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.