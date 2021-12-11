Türkiye İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 27 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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