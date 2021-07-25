Türkiye İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 46 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

25 Temmuz 2021, Pazar 16:27 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 46 öğretim üyesi alımı yapacak. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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