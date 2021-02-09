Türkiye İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Başvurular 09.02.2021 ile 09.03.2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

09 Şubat 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 17.03.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 6 (altı) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi.

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