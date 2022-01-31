Türkiye İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14.03.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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