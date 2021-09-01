Türkiye İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddialarıyla ilgili TRT'den açıklama

İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddialarıyla ilgili TRT'den açıklama

Türkiye

İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddialarıyla ilgili TRT'den açıklama

Türkiye-Polonya maçı sonrası TRT'nin 'İzmir Marşı'nı sansürlediği iddiasına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan yanıt geldi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Polonya maçı sonrası TRT'nin "İzmir Marşı'nı sansürlediği" iddialarına ilişkin, "Büyük başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye-Polonya çeyrek final maçı sonrası "TRT'den İzmir Marşı'na sansür" başlığı altında yapılan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

"KINIYORUM"

Sobacı, "2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntülerin TRT'ye iletildiğini ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtıldığını belirten Sobacı, şunları kaydetti:

"ALT SES OLARAK EKRANA YANSIMIŞTIR"

"Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır. TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir.
Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır, kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz, hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir. Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz."


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