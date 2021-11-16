Türkiye İzmir merkezli 21 şehirde saadet zinciri operasyonu başlatıldı

İzmir merkezli 21 şehirde saadet zinciri operasyonu başlatıldı

Türkiye

İzmir merkezli 21 şehirde saadet zinciri operasyonu başlatıldı

İzmir merkezli 21 şehirde başlatılan operasyonda saadet zinciri yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Kasım 2021, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, 'saadet zinciri' sistemi kurarak, birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik başlattıkları operasyonları sürdürüyor.

BİRÇOK SUÇLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

Davut CAN/DHA

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