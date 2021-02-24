Gündem İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 148 gözaltı kararı

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 148 gözaltı kararı

Gündem

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 148 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheli arasında muvazzaf askerler ve askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 08:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen 148 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine İzmir merkezli 47 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin 103'ünün muvazzaf olmak üzere 134'ü asker ve 14'ü de askeri okuldan ilişkisi kesilmiş öğrenciler olduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çözüm süreci doğruydu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Normalleşme ne zaman olur?
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Normalleşmede formül belli oldu: 100 binde 35’e inen açılacak!