İzmir merkezli FETÖ operasyonunda tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 20 Haziran'da gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 24'ü arandıkları illere gönderildi.

İzmir merkezli 4 ilde, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edilmişti.

İZMİR (AA)