İzmir Ödemiş'teki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş'te orman yangını çıktı. Ekipler, İzmir'deki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
30 Temmuz 2021, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını bildirdi: İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.