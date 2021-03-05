Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce korsan otoparkçılara düzenlenen operasyonun ardından 2'nci kez harekete geçti. Alsancak'taki Plevne Bulvarı'nda araçlarını park eden vatandaşlardan para isteyen, 'değnekçi' olarak isimlendirilen korsan otoparkçılara yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, görüntü çeken basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz? Bizim bir sürü tanıdığımız var, ne yapıyor bunlar diyecekler" diyerek tepki gösterip, küfür etti.

Haklarında yapılan işlemin ardından para cezası verilen şüphelilerle ilgili emniyetten yapılan açıklamada, Plevne Bulvarı'nda sürekli hale getirilen denetimlerin devam edeceği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde de polislerin nöbet tutmayı sürdüreceği belirtildi.