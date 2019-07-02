İzmir sahillerinde 'atlı jandarma' dönemi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atlı Jandarma Bölük Komutanlığı'na bağlı timler, yaz dönemi boyunca turistik merkezlerde görevlendirildi.

Seferihisar, Selçuk ile Menderes ilçelerindeki sahiller, mesire alanları ve ören yerlerinde asayiş hizmeti verecek timde, At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen "Aslanbey ve "Pamir" isimli atlar görev yapacak.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Efes Antik Kenti'nde asayiş çalışması da yapacak Atlı Jandarma Timi, yaz sonuna kadar görevli olacak.

Jandarma Timlerinin, yerli ve yabancı turistlere yönelik özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi konusunda caydırıcı olması hedefleniyor.

Göreve başlayan timlere devriyeleri sırasında vatandaşlar da ilgi gösterdi.

AA