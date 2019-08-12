İzmir sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatillerini İzmir'de geçirmek isteyenler, başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk oluşturdu.

İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Seferihisar, Karaburun, Urla ve Menderes gibi kıyı şeridindeki ilçelerinde sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Özellikle İzmir ve çevre illerden günübirlik gelenler, bu ilçelerde yoğunluk oluşturdu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayramların her zaman tatili hatırlattığını, "tatil" denilince de akla Çeşme, Bodrum gibi yerlerin geldiğini söyledi.

İlçede bu bayram da yoğunluk yaşandığını anlatan Demir, "Özellikle bugün itibarıyla bütün oteller, restoranlar ve ilçedeki beachler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yollarda trafik yoğunluğu da dikkati çekiyor. Şehirlerde kimse kalmamış, herkes buraya gelmiş, gayet güzel." diye konuştu.

Demir, "Çeşme'de İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimiz var. Artık Avrupa ve Uzak Doğu'dan turist sayısında da artış var. Bunu çoğaltmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Çok memnun kaldık"

Tatilini Çeşme'de geçiren Mert Özsobeler, dün İstanbul'dan yola çıkıp bugün ilçeye geldiklerini söyledi.

Ilıca Plajı'nın çok güzel olduğunu kaydeden Özsobeler, "Çok beğendik, çok memnun kaldık. Kalabalık ama deniz çok temiz." dedi.

Mücahit Haşimler ise bayramın ilk günü kurban kestiklerini ve akraba ziyaretleri yaptıklarını belirterek, "Ilıca Plajı'na ilk kez geldim. Çok beğendim. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Plaj malzemeleri satan Pehlivan Halisdemir de rüzgara rağmen sahilin çok kalabalık olduğunu kaydetti.

AA