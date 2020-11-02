Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denilmişti.











