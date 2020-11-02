İzmir Seferihisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 15:16 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denilmişti.
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