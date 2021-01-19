Türkiye İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi profesör alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 2 Şubat 2021 olarak açıklandı.

19 Ocak 2021, Salı 17:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Aşağıda belirtilen asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir" denildi.

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