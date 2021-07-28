Türkiye İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacak. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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