İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacak. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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