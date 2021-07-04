Türkiye İzmir Valisi Köşger Kovid-19 ile ilgili güzel haberi duyurdu

İzmir Valisi Köşger Kovid-19 ile ilgili güzel haberi duyurdu

Türkiye

İzmir Valisi Köşger Kovid-19 ile ilgili güzel haberi duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı.

04 Temmuz 2021, Pazar 01:32 Son Güncelleme:
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Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür Kovid- 19 kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu. İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

DHA

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