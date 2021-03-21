Türkiye İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

Türkiye

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bakımından kritik eşiği aştığını bildirdi.

21 Mart 2021, Pazar 00:17 Son Güncelleme:
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Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yaptığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını ilişkin değerlendirmede bulundu. İzmirlilere çağrıda bulunan Köşger, şunları kaydetti: "Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım." Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir’de bu hafta 111,41’e yükseldi.

AA

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