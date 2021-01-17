İzmir ve Çanakkale'de deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 11.00'de İzmir'in Çeşme açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
17 Ocak 2021, Pazar 11:20 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.
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