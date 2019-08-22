Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de destek olmak için geldi.

Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi.

Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzerine görevliler odasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in cansız bedeni bulundu. Odadaki ilk incelemeden sonra cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kahraman pilotun ölü bulunması ve THK uçakları ile ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, şunları söyledi:

''Kimisi giriyor yangının içerisinde yaralanıyor. Kimisi duman altında kalıyor, hastaneye kaldırılıyor. Teşkilatımızdan bölge müdürlüğü seviyesine kadar hayatını yangında kaybedenler var. Ben özellikle yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Kalp krizi diye bana geldi. Çünkü gerçekten belki son günlerinde topluma faydalı bir iş yaptı. Bir ağaç daha az yansın diye belki kendini strese koydu. Ve böyle bir sonla hayatını noktalamış oldu. Ama bence çok şerefli bir son. İnsanlar bir ağaca kavuşsunlar diye bir ilke uğruna savaşını verdi.

THK UÇAKLARI TARTIŞMASI

Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Biz ihaleyle bu tarz servisleri kurumlara veren; THK, özel şirket kim olursa... Biz devletiz. Onlar istedi açıkladı diye biz bir şey yapacak edecek de değiliz.

Ama benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Ben bu uçağa binmem diyorlar. 'Beni memuriyetten atın ben yine de binmem' Yani bu uçaklar emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra. Devletin bir bakanı biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz demiştir.

El altından 20 tane uçağımız var diyorlar. Hani neredeymiş bu 20 uçak? 6 tane hangarda. 3 tanesinin motoru yok. Trajikomik bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Bunun geri planında hükümetimize bir siyasi saldırı var. Herhalde gerekli kurumlar dikkate alacaktır diye düşünüyorum.

Sivil havacılık Mali problemlerden dolayı THK'nın damgaladığı sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. Ben tam tamına 30 yıllık pilot olarak güvenmiyorum.

Bu hurda uçaklara 85 milyon euro para vermişiz. Bu sene 4 milyon euro vermedik diye mi oluyor? Almak zorunda mıyız? İşimize yaramıyor, orman teşkilatımız uçmak istemiyor.

Ne yazık ki THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır.''