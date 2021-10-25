Türkiye İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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