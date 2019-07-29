İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafından bugün bir ilan yayımlandı. İlanda "Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtildi.

İlanın ardından aranan şartlar ile istenilen belgeler merak edilmeye başlandı.