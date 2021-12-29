İzmir Zamanı, Banu Şen ile Şehir Hikayeleri

Tam da “İzmir Zaman”nın konuşulduğu bu günlerde; İzmir’de bir araya geldiğimiz; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgener, göreve geldikleri 3.5 yıldan bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı, yeni projeler hakkında da bilgi verdi.

İZMİR ULUSLARARASI İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KENTİNE DÖNÜŞECEK

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener; İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin 2022'nin başında açılacağını, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe'deki yeni kampüsünün temelinin de yine 2022'de atılacağını ilk kez bu röportajda açıkladı.

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