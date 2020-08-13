Yaklaşık 3 aydır corona virüsle mücadele eden, Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde vakalar sıfırlandı. 10 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 600 nüfuslu mahallede, vakaların sıfıra inmesi sonrasında hayat da normale döndü. İzmir İl Pandemi Kurulu kararıyla bir süredir kapalı olan berberler, kıraathaneler ve büfeler de gerekli tedbirleri alarak yeniden faaliyete geçti. Hala tedirginlikleri süren mahallelilerden bazıları, evlerinden çıkmamayı tercih ederken, bir kısım mahallelinin ise maske ve sosyal mesafeyi sağlayarak günlük işlerini yerine getirmek üzere dışarı çıktığı görüldü. Ayrıca mahalle girişindeki polis ve jandarma nöbeti de sona erdi.

Mahallede berber dükkanı işleten Osman Osmanoğlu, virüs nedeniyle mahalledeki birçok esnafın kapalı olduğunu belirterek, "Maalesef birçok kişi gibi biz de bu virüs yüzünden mağdur olduk. Ancak, köyümüzde vakalar artık bitti ve kapalı olan iş yerleri de açıldı. Gerekli tedbirleri aldık, maskemizi takıp, sosyal mesafeye uyup, hijyen kurallarına dikkat ederek tekrar ekmeğimizin başına döndük. İçeriye müşterileri tek tek alarak, kendimce farklı önlemler de alıyorum. Köylülerden bazıları hala tedirgin olduğu için traş olmamayı tercih ediyor ancak yakında onlar da gelirler" dedi.

Virüsü nasıl yendiler?

Mahalle meydanındaki kahvehanede çay içen Caner Güner, "Maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak salgının üstesinden geldik. Benim ailemden de 4 kişi bu virüse yakalandı. Kendimizi birbirimizden izole ettik ve artık o günler eskide kaldı diye umut ediyoruz. Şu anda köyde vakalar sıfırlandı. Yine, tedbirimizi elden bırakmadan hayatımıza devam ediyoruz" dedi. Bir diğer köylü Yasin Güner ise "Virüs süresi boyunca mahalleli İzmir merkezdeki işine gücüne gidemedi. Buradaki bağ bahçe işlerini halletti. Tabii ki bazı mağduriyetler yaşandı, ama olsun" dedi.



