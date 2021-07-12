Folkart'ın Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in, yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlandı. Rekabet Kurulu Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı. Rekabet Kurulu onayı sonrası gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı. Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı tam 4 milyar lira yatırım değerine sahip yeni, proje hazırlığına başladı.

İKİ BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin İzmir'in tam merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde İzmir'in bugüne dek yapılmış en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Sancak, “Yaptığımız yeni satın alma nedeniyle mutluyuz. Çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek, İzmir'e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam 2 bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak." dedi