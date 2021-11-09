Türkiye İzmir'de 2 midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İzmir'de 2 midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

İzmir'de 2 midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Menderes ilçesinde, mandalina bahçelerinde çalışanların taşındığı 2 midibüsün çarpıştığı kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

09 Kasım 2021, Salı 22:16 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle midibüslerde bulunan 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan midibüslerdekilerin, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor. 

Halil İbrahim KARABIYIK / DHA

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