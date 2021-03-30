İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 286 Sokak'taki 7 katlı apartman, geçen pazar günü, kontrollü olarak yıkıldı. Ancak yıkım sırasında binanın çatısında olan sokak kedisi, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan kedi, hemen yakındaki bir veterinere götürüldü. Yaşadıkları cep telefonlarıyla görüntülenen kedi, tedaviye alındı. Damağındaki yarık dikilen ve serum verilen kedinin sağlığı dün geceden itibaren iyiye gitmeye başladı. Kedi, hayati tehlikeyi atlattı.





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İnşaatın yıkım işini yapan firmanın sokak kedisini sahiplendiği ve tedavisini daha kapsamlı bir merkezde devam ettireceği öğrenildi.

Tolga TAHÇI - Orçun BAŞER / İZMİR, (DHA)