Türkiye İzmir'de 20 metreden düşen kediden sevindiren haber geldi

İzmir'de 20 metreden düşen kediden sevindiren haber geldi

Türkiye

İzmir'de 20 metreden düşen kediden sevindiren haber geldi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depremde aldığı hasar nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan 7 katlı binanın çatısından düşüp ağır yaralanan sokak kedisi, hayati tehlikeyi atlattı.

30 Mart 2021, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 286 Sokak'taki 7 katlı apartman, geçen pazar günü, kontrollü olarak yıkıldı. Ancak yıkım sırasında binanın çatısında olan sokak kedisi, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan kedi, hemen yakındaki bir veterinere götürüldü. Yaşadıkları cep telefonlarıyla görüntülenen kedi, tedaviye alındı. Damağındaki yarık dikilen ve serum verilen kedinin sağlığı dün geceden itibaren iyiye gitmeye başladı. Kedi, hayati tehlikeyi atlattı.



İnşaatın yıkım işini yapan firmanın sokak kedisini sahiplendiği ve tedavisini daha kapsamlı bir merkezde devam ettireceği öğrenildi.

Tolga TAHÇI - Orçun BAŞER / İZMİR, (DHA)

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