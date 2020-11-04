Türkiye İzmir'de 214 'acil yıkılacak' bina tespit edildi

İzmir'de 214 'acil yıkılacak' bina tespit edildi

Türkiye

İzmir'de 214 'acil yıkılacak' bina tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.

04 Kasım 2020, Çarşamba 23:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarında elde edilen son verileri paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. Kurum'un paylaşımına göre, çalışmalarda, 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi. İncelenen 25 bin 36 binanın "hasarsız" olduğu görüldü.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bağımsız bölüm hasar tespitinde ise 3 bin 761 "acil yıkılacak", "ağır hasarlı ve yıkık", 3 bin 274 "orta hasarlı", 21 bin 460 "az hasarlı" bağımsız bölüm belirlendi, 141 bin 131 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.

Bakan Kurum, "İzmir'de uzman ekiplerimizce devam eden hasar tespitlerimizi en kısa sürede bitirmek suretiyle şehrimizde hızla deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızı sağlam ve güvenilir konutlarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

AA


İlgili Haberler
İzmir'deki deprem onları da vurdu! İşte enkaz altından sağ salim kurtarılan sevimli dostlarımızİzmir itfaiyesi personeli: Herhalde dedim hayal görüyorumİzmir'de arama kurtarma faaliyetleri sona erdiİzmir'de anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’de fırtına öncesi sessizlik
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi