İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde ikamet eden Sergen Hayran (22) ile komşusu Şükrü A. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şükrü A, Hayran'ı bıçaklayarak kaçtı.

KURTARILAMADI

Yakınları tarafından özel otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sergen Hayran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayran'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.