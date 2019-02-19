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İzmir'de 22 yaşındaki genç komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

19 Şubat 2019, Salı 07:23 Son Güncelleme:
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İzmir'de 22 yaşındaki genç komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde ikamet eden Sergen Hayran (22) ile komşusu Şükrü A. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şükrü A, Hayran'ı bıçaklayarak kaçtı.  

KURTARILAMADI

Yakınları tarafından özel otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sergen Hayran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.   Hayran'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

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