Türkiye İzmir’de 24 saatlik su kesintisi

İzmir’de 24 saatlik su kesintisi

Türkiye

İzmir’de 24 saatlik su kesintisi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 21:06 Son Güncelleme:
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00’a kadar sürecek."

İZMİR (İHA)

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