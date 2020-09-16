Ekonomi İzmir'de 30 yıllık Hilton Otel kapılarını kapatıyor

İzmir'de 30 yıllık Hilton Otel kapılarını kapatıyor

Ekonomi

İzmir'de 30 yıllık Hilton Otel kapılarını kapatıyor

İzmir'de 30 yıldır faaliyet gösteren Hilton Oteli'nin kapatılacağı açıklandı.

16 Eylül 2020, Çarşamba 13:06 Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve 33 katlı yapısıyla şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilton Oteli’nin, 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği duyuruldu. Hilton tarafından yapılan açıklamada, şirketin İzmir’de bulunan Alsancak, Bayraklı, Aliağa ve İzmir Havalimanı'ndaki işletmelerindeki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Şirket ayrıca, yaptığı açıklamada "Hilton İzmir’in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirpervelikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

142 metrelik uzunluğuyla şehrin simge yapılarından biri olan 5 yıldızlı Hilton Oteli, 1992 yılında faaliyete geçmişti.

İHA

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