Türkiye İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir ve çevresinde hissedilen 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

11 Kasım 2020, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitelerinde yer alan bilgiye göre, saat 09.49’da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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AFAD’ın verilerine göre Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana geldiği öğrenildi.

Artçı değil normal deprem 

AA muhabiri Ferdi Uzun ise depremin ardından bölgeden şu bilgileri paylaştı:

İzmir, Aydın, Kuşadası'nda sık sık artçılar meydana geliyordu. Deprem Aydın'ın ve İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi. Şu an bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. AFAD ile görüşme halindeyiz, onlara da gelen bir ihbar yok. 6.6 büyüklüğündeki büyük depremin bir artçısı olmadığı normal bir depremin olduğu belirtildi. Deprem Aydın, Kuşadası, Germencik, Söke gibi ilçelerde hissedildi.

AFAD: Olumsuz bir ihbar yok

Depremin ardından AFAD’tan yapılan açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Aydın. Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ denildi.

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