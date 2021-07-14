Türkiye İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı

İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı

Türkiye

İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı

İzmir'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 23:37 Son Güncelleme:
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Kınık ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 3 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 8 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde arı kovanları zarar gördü, arılar telef oldu. Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir)(DHA)

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