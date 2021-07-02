İzmir'in Tire ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu. Traktör kepçesiyle yem döktüğü makineye torununun girdiğini fark etmediğini belirten dede gözaltına alındı.

Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde 5 yaşındaki Z.K.Y'nin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KAYBOLDUĞU BELRTİLDİ

Yapılan incelemede makinenin içinde bulunan kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve cesedinin vücut bütünlüğünün kaybolduğu belirlendi. Kız çocuğunun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken çiftlik çalışanı dede M.T. gözaltına alındı.

DEDENİN İLK İFADESİ

M.T'nin ilk ifadesinde çiftlik çevresinde oyun oynayan torunu Z.K.Y'nin traktör kepçesiyle yem döktüğü karma makinesinin içine girdiğini görmediğini, kan görmesi üzerine makineyi durdurduğunu söylediği öğrenildi.







