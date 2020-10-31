İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamada sabah 08.31'de 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiğini açıklandı. EMSC depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

AFAD yaptığı son açıklamada ise "Deprem sonrasında, 33’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.









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