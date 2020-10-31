Türkiye İzmir'de 5.0 büyüklüğünde artçı deprem

İzmir'de 5.0 büyüklüğünde artçı deprem

Türkiye

İzmir'de 5.0 büyüklüğünde artçı deprem

İzmir’de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saat 08.30 civarında 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

31 Ekim 2020, Cumartesi 08:57 Son Güncelleme:
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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamada sabah 08.31'de 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiğini açıklandı. EMSC depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

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AFAD yaptığı son açıklamada ise "Deprem sonrasında, 33’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

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