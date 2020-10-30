Saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 30-40 kilometrelik fayın kırıldığını açıkladı.

AFAD 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı, 152 kişi yaralandı.

Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında İzmir depremiyle ilgili bir mesajı yayınlayarak, "İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.





Uzmanlardan ilk yorum

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi: "Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir."

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Artçı sarsıntılar var

Canlı yayına Aydın'dan bağlanan Anadolu Ajansı muhabiri Ferdi Uzun, insanların dışarı çıktığını, AFAD'ın çalışmalara başladığı ve köylerde hasar olabileceğini aktardı. CNN'e bağlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, depremden önce balığa çıkan balıkçılara ulaşılamadıklarını söyledi. Yetişkin, "Büyük bir ihtimalle can kaybı var, evleri su basmış tamamen" dedi.

AFAD, "Büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

İzmir valisi: Henüz bilgi yok

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var" dedi.





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Bergama Belediye Başkanı açıklamasında, "Deprem olduğu esnada belediyedeydik. Tek tek şu anda köylerimiz aranıyor, muhtarlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız işimizin başında. Gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Umarım tekrarlamaz. Şu ana kadar buradan gelen bir yıkım haberi yok. Artçı sarsıntı da hissetmedik" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya da, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

Seferihisar'da sular yükseldi

Seferihisar ilçe merkezinde deprem sonrası sular yükseldi.





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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken büyüklüğünü 7.0 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı da deprem bölgesindeki vatandaşlara "Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" uyarısı yaptı.

Muğla'dan destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından İzmir’e teknik destek amacıyla 3 AKS aracı, yeraltı sismik arama akustik dinleme ve görüntüleme cihazı, telefon ve internet kesilmesine karşı bir iletişim (Role) aracı ve 19 itfaiye personeli gönderdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ihtiyaç duyulması durumunda bölgeye ekipman ve insan gücü olarak destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.





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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir’deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan’ın kardeş Türkiye’ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi:

İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir.

İzmir Valiliği tarafından kurtarma ekiplerinin olay yerlerine daha kolay ulaşabilmesi için bütün sivil araçların evlerine dönmeleri hususunda uyarı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak deprem sonrası paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" dedi.



