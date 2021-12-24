Türkiye İzmir'de 79 adrese 'sahte içki' baskını

İzmir'de 79 adrese 'sahte içki' baskını

Türkiye

İzmir'de 79 adrese 'sahte içki' baskını

İzmir'de polisin yılbaşı öncesi 79 adrese düzenlediği operasyonda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 malzeme ele geçirildi.

24 Aralık 2021, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan Sahte Içki ve etil alkole bağlı zehirlenmelere karşı sahte içki imal eden kişilere yönelik Operasyon düzenledi. Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere il genelinde 79 adrese baskın yapıldı.



Operasyonlara 16 ekip halinde toplam 56 kişilik personel katıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişeleri ile kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler ele geçirildi.

Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 yaşındaki öğrenciyi darbeden öğretmen: Okul yönetimi ile aramı bozdu