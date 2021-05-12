İzmir’de akrabalar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek kullanıldı

Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi 1244 Sokak’ta meydana gelen olayda gün içerisinde aralarında kavga çıkan akraba iki grup arasında akşam saatlerinde tekrar tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfekle açılan ateş ile H.K, İ.K. ve F.K. vücutlarına isabet eden saçmalar ile M.K. ise darp neticesinde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K. ve İ. K’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Ş.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.





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AA