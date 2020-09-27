Türkiye İzmir’de başladı, Balıkesir’e dayandı

İzmir’de başladı, Balıkesir’e dayandı

Türkiye

İzmir’de başladı, Balıkesir’e dayandı

İzmir Bergama’da başlayan orman yangını sert rüzgarın etkisiyle Balıkesir’in İvrindi ilçesine ulaştı.

27 Eylül 2020, Pazar 00:25 Son Güncelleme:
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İzmir’in Bergama ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın, sert rüzgarın etkisiyle Balıkesir il sınırına dayandı. İvrindi ilçesinde orman yangınına karşı önlem alınırken, arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zorluyor.

Rüzgarın da etkisiyle bir anda genişleyen yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karşı 25 arazöz ile mücadele verirken, bölgeye yakın olan Balıkesir ilinden de 6 arazözün İvrindi ilçesine sevk edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Balıkesir’in İvrindi ilçesine kadar genişleyen orman yangınında şiddetli rüzgarın ekipleri zorladığı kaydedildi.

İHA

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