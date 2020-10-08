İzmir’de cadde ve sokaklar göle döndü
İzmir’de yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için yoğun çaba sarf ederken, bazı iş yerlerini su bastı.
08 Ekim 2020, Perşembe 18:44 Son Güncelleme:
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İzmir’de öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, hemen her ilçede cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürürken, bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Çalışanlar, dükkanlara dolan yağmur sularını kendi çabalarıyla temizledi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar İzmir merkez batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İHA