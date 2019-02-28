İzmir'de Caz Festivali başlıyor

Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart 2019 Cumartesi günü Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak

28 Şubat 2019, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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İzmir'de Caz Festivali başlıyor

26. İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart Cumartesi günü AASSM’de yapılacak sergi açılışı ve Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak. Festival, dokuz konser, bir jam session, bir sergi, bir seminer, bir film gösterisi ve atölyeler ve yan etkinliklerin yer aldığı programıyla 20 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek.

Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman açılış konserinde, Downbeat dergisinin dört yıldızla taçlandırdığı 'Autumn in New York' ve 'Nommo' albümlerindeki quartet aranjmanlarına yer verecek. Ferit Odman (davul), Engin Recepoğulları (saksafon), Ercüment Orkut (piyano) ve Kağan Yıldız (kontrbas) 2 Mart'ta saat 20.00’de AASSM verecekleri açılış konserinde dinleyenlerini hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkaracak.

DHA

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