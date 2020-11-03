İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne bakın ne yaptı
İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne hemen odaya girdi ve oğlunun üzerine kapanarak onu korumaya aldı. Annenin evladını korumaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
03 Kasım 2020, Salı 12:49 Son Güncelleme:
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İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Evladının üzerine kapandı
Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor.
Deprem sona erince odadan çıktılar
Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel, hiç bir şey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.
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