Türkiye İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne bakın ne yaptı

İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne bakın ne yaptı

Türkiye

İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne bakın ne yaptı

İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne hemen odaya girdi ve oğlunun üzerine kapanarak onu korumaya aldı. Annenin evladını korumaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

03 Kasım 2020, Salı 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla



Evladının üzerine kapandı 

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor.

Deprem sona erince odadan çıktılar 

Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel, hiç bir şey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.


İlgili Haberler
Ayla Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Biden’la birlikte lider tipi değişecek mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’de fırtına öncesi sessizlik
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayla Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı