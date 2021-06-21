Türkiye İzmir'de çok sayıda hastaneye kaldırıldı! Şebeke suyu iddiası...

İzmir'de çok sayıda hastaneye kaldırıldı! Şebeke suyu iddiası...

Türkiye

İzmir'de çok sayıda hastaneye kaldırıldı! Şebeke suyu iddiası...

İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 09:18 Son Güncelleme:
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İzmir'de çok sayıda kişinin şebeke suyundan rahatsızlandığı iddia edildi. İddiaya göre, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alan vatandaşlar durumdan endişelendi. Şebeke suyundan içen çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaşın taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

İZSU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." 


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