İzmir'de deprem! AFAD duyurdu: İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
İzmir'de deprem oldu. Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'deki deprem Manisa'dan da hissedildi. AFAD'dan depremle ilgili ilk açıklama geldi.
30 Kasım 2021, Salı 07:19 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilden hissedildi
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DEPREM İZMİR VE MANİSA'DAN HİSSEDİLDİ
Depremin derinliği 3.97 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İzmir ve Manisa’dan da hissedildi.
AFAD'DAN İZMİR'DEKİ DEPREM İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1465533428456210434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1465533428456210434%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fyasam%2Fson-dakika-izmirde-korkutan-deprem-5766650
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