Gelen bir son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilden hissedildi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM İZMİR VE MANİSA'DAN HİSSEDİLDİ

Depremin derinliği 3.97 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İzmir ve Manisa’dan da hissedildi.

AFAD'DAN İZMİR'DEKİ DEPREM İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.







