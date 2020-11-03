Türkiye İzmir’de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

İzmir’de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

Türkiye

İzmir’de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi.

03 Kasım 2020, Salı 18:04 Son Güncelleme:
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Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.  Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı. Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

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AA


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