Türkiye İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu

İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu

Türkiye

İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu

AFAD, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlar için şu ana kadar 3 bin 11 çadır kurulduğunu bildirdi.

05 Kasım 2020, Perşembe 02:14 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlar için şu ana kadar 3 bin 11 çadır kurulduğunu bildirdi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurulan geçici barınma yerlerine ilişkin bilgi verildi.

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Depremden etkilenen vatandaşlar için şu ana kadar 3 bin 11 çadır kurulduğu belirtilen açıklamada, "Bunlardan 907'si boş olup vatandaşlarımızın kullanımına açıktır." ifadesi kullanıldı.

AA


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