Türkiye İzmir'de, depremzeler için toplanan yardımları satan kişi tutuklandı

İzmir'de, depremzeler için toplanan yardımları satan kişi tutuklandı

Türkiye

İzmir'de, depremzeler için toplanan yardımları satan kişi tutuklandı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalışan Yavuz Ş. tutuklandı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 13:39 Son Güncelleme:
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İzmir'deki depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarını suiistimal eden şüphelilere göz açtırılmıyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yavuz Ş. emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yavuz Ş. yapılan savcılık sorgusunun ardından 'bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Kendini depremzede gibi gösterdi 

Yurt genelinde başlatılan yardım kampanyaları sonrası Twitter üzerinden bir vatandaşın, kendisini depremzede gibi göstererek yardım aldığı ve yardım malzemelerini sattığına ilişkin bir video paylaşıldı. Söz konusu videodaki kişinin Yavuz Ş. olduğu belirlendi.

SABAH

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