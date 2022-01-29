Türkiye İzmir’de dere yatağında erkek cesedi bulundu

İzmir’de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Türkiye

İzmir’de dere yatağında erkek cesedi bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde, dere yatağı içerisinde yaşlı bir adama ait ceset bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Olay, saat 18.55 sıralarında Seyhan Mahallesi 719 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Buca ile Karabağlar ilçe sınırını ayıran duvarın dere kısmında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda ise hayatını kaybeden kişinin Hasan İncedayı (64) olduğu belirlendi.

 Öte yandan, İncedayı’nın yaklaşık 3,5 metre yükseklikteki duvardan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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