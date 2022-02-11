Türkiye İzmir'de emniyet kemerli vahşet!

İzmir'de emniyet kemerli vahşet!

Türkiye

İzmir'de emniyet kemerli vahşet!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

11 Şubat 2022, Cuma 22:24 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü Hakkı Öz, yanındaki Buket A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli olduğu öğrenilen Öz'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA

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