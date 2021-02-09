Türkiye İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı

İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı

Türkiye

İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı.

09 Şubat 2021, Salı 00:38 Son Güncelleme:
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Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi.

Arabalı vapur seferleri iptal edildi

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü.

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

AA

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